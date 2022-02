L'Histoire continue

Le 14 février 1981, Marvin Gaye débarque à Ostende. La star de la soul américaine est au bout du rouleau : drogue, alcool, dettes, divorce,… Sa carrière musicale est, elle aussi, au point mort. Pourtant, un homme du nom de Freddy Cousaert, hôtelier ostendais et DJ à ses heures a décidé de sauver Marvin Gaye de lui-même. Pendant 18 mois, il va prendre le chanteur sous son aile et le remettre sur pied. De cet épisode ostendais va naître un album et un morceau mythique (Sexual Healing) qui va relancer la carrière de Marvin Gaye.