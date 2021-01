Une nouvelle année et une nouvelle chronique dans Le Mug. Une chronique tout simplement intitulée « Quand les films se livrent... » Son principe est simple, Nicolas, toutes les semaines, nous présente un film et le livre dont il est inspiré. Il compare les deux oeuvres pour ne désigner qu'un seul gagnant et nous dire qui du livre ou du film est le meilleur ! Ce matin, Nicolas débutee avec « Piège de cristal » !