Quand l’au-delà nous fait signe... Stéphane Allix - La Tête d'affiche - Jour Première -...

Stéphane Allix nous présente son ouvrage « Après… Quand l’au-delà nous fait signe » (Albin-Michel). « Plus d’un quart des personnes en deuil font l’expérience de formes diverses de communication spontanées après la mort d’un proche. Signes, messages, apparitions... il ne s’agit pas d’anecdotes rares ou suspectes, mais d’une réalité quotidienne et indiscutable vécue par plus de deux-cent mille personnes par an, rien qu’en France. Il n’est pas possible de réduire une telle quantité de témoignages à de simples hallucinations »…

Émission Jour Première