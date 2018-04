Cedric reçoit Julien Annart, Gaming Project Manager au Quai 10. Inauguré en janvier 2017, le Quai10 est un lieu inédit en Belgique qui regroupe du cinéma, du jeu vidéo et une brasserie au sein d’une structure ultra contemporaine. La force du projet est de pouvoir rassembler, dans un même endroit, une démarche culturelle forte et une proposition pédagogique inédite mêlant jeu vidéo et cinéma.