Pythagore and Co - IFTTT, l'appli qui fait gagner du temps - 28/07/2018

La révolution numérique est en cours. Elle bouleverse tout sur son passage : la vie sociale, l’économie, les entreprises, la technologie, mais aussi la culture, la sphère privée et même les fondements démocratiques de notre société…

Aujourd’hui : Julie Foulon nous parle de son application coup de coeur "IFTTT" pour « If This Then That » et en français : « Si je fais ceci, alors il se passe cela », une application qui fait gagner du temps !