Le mug - Invité 1 : Enquête sur la grossophobie sur La Une sur Auvio

La comédienne et réalisatrice Charlotte Gaccio pour son documentaire "Pourquoi nous détestent-ils nous les Gros ?", une enquête sur la grossophobie diffusée ce mercredi 19 février sur La Une dès 20h15. Pourquoi nous détestent-ils ? " est une collection documentaire qui déconstruit les préjugés et analyse les fractures identitaires de la société avec didactisme mais aussi avec humour. Chaque épisode est incarné par une personnalité qui confronte son histoire personnelle à la réalité du rejet, de l’exclusion ou de la discrimination. La comédienne et réalisatrice Charlotte Gaccio raconte avec h