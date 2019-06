Pour forcer la diversité dans les médias - Les Décodeurs - 09/06/2019

Les baromètres sur la diversité dans les médias se suivent… et se ressemblent. Que ce soit du côté des journalistes ou des personnes interviewées, la diversité qui existe dans la population est loin d’être respectée. L’homme blanc est toujours le plus présent. Et ce malgré la globale prise de conscience du secteur. Alors, comment changer les choses ? Comment forcer le changement ? A l’occasion de la sortie de son 15ème numéro, le magazine d’investigation Médor a lancé des initiatives pour tenter de modifier ce constat. Nous recevons Céline Gautier, journaliste chez Médor, et Sabri Derinöz, chercheur sur le thème de la diversité dans les médias.

Émission Les Décodeurs RTBF