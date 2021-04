Le Mug - chronique 1 : Le Titanic "nazi" de 1943 sur Auvio

Dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, le Titanic sombrait dans l’océan Atlantique après avoir heurté un iceberg. Si cette tragédie est entrée dans l’histoire avec un grand H, c’est aussi grâce au cinéma qui n’a jamais caché sa fascination pour ce naufrage ! La plus célèbre version demeure sans conteste le Titanic de James Cameron et la plus indéfendable, celle fabriquée par le régime nazi en pleine seconde guerre mondiale… Ayrton Touwaide nous raconte l'histoire