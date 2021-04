Le Mug - chronique 2 : Focus sur un concept très en vogue au cinéma : la boucle temporelle sur Auvio

Ce matin, Ayrton Touwaide profite de la récente sortie de Palm Springs pour s’intéresser à un concept très en vogue au cinéma : la boucle temporelle ! Revivre encore et encore un même espace-temps, ça fonctionne toujours et ça renvoie surtout au film-étalon en la matière : Un jour sans fin ! Et on peut dire que tous les héritiers du film avec Bill Murray continuent de lui emprunter sa structure, ses codes ainsi que sa morale !