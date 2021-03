Le Mug - chronique 2 : Focus sur la Justice League sur Auvio

Ce matin Ayrton Touwaide, nous parle d"un des films les plus attendus de l’année, il est disponible depuis hier en achat numérique ! Zack Snyder’s Justice League, c’est la nouvelle version du film Justice League bien plus fidèle aux ambitions du réalisateur Zack Snyder qui avait été éjecté de son propre film. Ce film est un cas unique dans l’industrie hollywoodienne et sa sortie marque surtout la fin d’une odyssée qui aura fasciné l’industrie du cinéma et toute la pop culture !