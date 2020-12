Le Mug - chronique 1 : Die Hard, un film de Noël sur Auvio

Ce lundi, Ayrton Touwaide nous propose un film de Noël ... Ce n’est peut-être pas le film de Noël qui vient en tête quand on doit en choisir un ! On peut penser d’abord à Maman j’ai raté l’avion, Love Actually ou le Père Noël est une ordure avant d’évoquer Piège de Cristal ! Le film d’action culte sorti en 1988 a beau préférer les explosions et les tirs de mitraillettes au déballage de cadeaux sous le sapin, il n’en reste pas moins une belle aventure de Noël !