Le Mug - chronique 2 : e "Star Wars Holiday Special", le téléfilm de la hont sur Auvio

Ce matin, Ayrton Touwaide nous plonge dans une galaxy lointaine ... Alors que la saison 2 de The Mandalorian s’achève ce soir, l’univers Star Wars a retrouvé un nouveau souffle grâce aux aventures du chasseur de primes et surtout grâce à Baby Yoda ! Une belle revanche sur le passé puisque l’empire culturel créé par George Lucas se traine une embarrassante casserole télévisuelle depuis plus de 40 ans …