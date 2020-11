Le Mug - chronique 1 : Focus sur les sorties de la PS5 et la Xbox Séries X sur Auvio

Ce matin Ayrton Touwaide revient sur un événement incontournable dans le monde du gaming qui arrive en général tous les 6-7 ans... Ce mois de novembre 2020 marque le lancement de la neuvième génération de consoles. Une sortie très attendue et qui a dû conjuguer avec la crise sanitaire ! D’un côté, il y a la Xbox Séries X de Microsoft disponible depuis le 10 novembre et de l’autre la PlayStation 5 qui débarque dans six jours…