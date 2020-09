Le Mug - chronique 2 : Walt Disney, créateur de génie et businessman controversé sur Auvio

A défaut de pouvoir se rendre à Disneyland Paris, les Belges ont depuis ce mercredi accès à la nouvelle plateforme de streaming dédiée aux productions Disney. Et il ne se passe pas un jour sans que la plus célèbre des industries à rêves ne fasse la Une de l’actualité. Au point d’oublier parfois que derrière les oreilles de Mickey se cache un homme qui a imaginé ce véritable empire du divertissement : Walt Disney ! Et s’il n’est plus de ce monde depuis plus de 50 ans, il reste toujours une figure toujours controversée de la culture populaire.