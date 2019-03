Politique et médias, les liaisons dangereuses - Les Décodeurs - 17/03/2019

Le grand mercato politique a commencé. A l’approche des élections, des personnes de la société civile se déclarent candidats. Et, notamment, régulièrement, des journalistes. Il y a eu, entre autres, Olivier Maroy, Florence Reuter, Siegfried Bracke, Anne Delvaux et, désormais, Michel De Maegd. Cette tendance serait-elle représentative d’une petite caste politico-médiatique où le copinage est la règle ? Est-ce que cela porte préjudice aux journalistes ? Aux politiques ? On en discute avec Florence Le Cam, professeure de journalisme à l’ULB, et Marc Sirlereau, journaliste politique à la RTBF.

Émission Les Décodeurs RTBF