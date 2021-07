« Au plus haut des Jeux ».



Retour à Mexico aujourd’hui, pour les Jeux Olympiques de 1968. Thierry LUTHERS et Lise BURION vous dressent le portrait d’un homme qui a révolutionné le saut en hauteur : Dick Fosbury. En passant la barre sur le dos, cette personnalité lunaire a remporté le titre, et créé une technique que tout le monde utilise désormais.