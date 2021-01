Planet Great Again : Le programme de Joe Biden sur Auvio

Le nouveau président américain, Joe Biden, a promis de mener une politique extrêmement ambitieuse, pour le lutter contre le changement climatique. Quelle marge de manœuvre aura-t-il ?



La réussite de l’administration Biden dépendra de deux facteurs, au moins. Sa capacité à faire passer des lois au Congrès. Cela dépendra du vote des démocrates, surtout au Sénat, où la majorité est très serrée. Et sa capacité à mettre en œuvre une bonne gouvernance, élaborée en consultation avec les Etats fédérés.



Certains étant plus ambitieux que d’autres, en matière de lutte contre le changement climatique, ou plus réfractaires à une transition énergétique, car plus dépendants des énergies fossiles, les enjeux économiques étant prioritaires.



