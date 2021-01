Planet Great Again : La Californie, un modèle pour le climat ? sur Auvio

L’annonce de Donald Trump du retrait des Etats-Unis de l’accord de Paris a créé un véritable électrochoc dans le pays auprès des défenseurs du climat et de l’environnement.



En réaction, 10 états, près de 300 villes et plus de 2000 chefs d’entreprises, ont signé la déclaration ‘We Are Still In’, (nous y sommes encore). Tous se sont engagés à décarboner leur économie avec un programme de développement durable, sans que les résultats ne soient pris en compte officiellement par l’ONU. Pour autant, ces états ont-ils réussi à atteindre leurs objectifs ?

Sont-ils des modèles en matière de protection de l’environnement ?



Une série proposée par Ghizlane Kounda. Montage avec Jonathan Rémy.