Planet Great Again : L’héritage de Donald Trump sur Auvio

En 2016, l’élection de Donald Trump est perçue comme un coup de massue à la lutte contre le réchauffement climatique. Il est un fervent défenseur des énergies fossiles et n’hésite pas à minimiser la réalité de la hausse des températures.



En 4 ans, il a mis fin par décret à une centaine de réglementations liées au climat et à la protection de l’environnement.



Mais le charbon n’a pas rencontré le succès espéré, une partie des décrets ont été contestés en justice et un certain nombre d’états, de villes et d’entreprises ont choisi de mettre en œuvre une politique climatique plus ambitieuse. Peut-on alors relativiser les effets de la politique de Trump ?



