Le Mug - Invité 2 : Festival de genres sur Auvio

Pleins feux sur le Pink Screens Film Festival qui va jusqu’au 16 novembre 2019 au cinéma Nova, cinéma Aventure et au Cinéma Galeries. Audacieux et subversif, comme il se présente, le Pink Screens est l'unique festival de cinéma en Belgique à aborder, de manière plurielle, les questions de genres et de sexualités avec franchise, humour et curiosité. Cette année, Pink Screens a 18 ans ! L’âge de la maturité ? Peut-être. L’âge de la rébellion, sûrement ! On découvre ce festival avec Jacques Paulus, l’organisateur.