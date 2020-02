Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

L'écrivain français Pierre Senges pour son livre "Projectiles au sens propre" (Gallimard / Verticales).



« On a voulu faire en sorte que chaque tarte ait un sens », déclarait Stan Laurel à propos de La Bataille du siècle (1927), la plus longue bataille de tartes à la crème de l'histoire du cinéma muet. Prenant cette déclaration très littéralement, Pierre Senges suppose la présence de « significateurs de tartes » sur les plateaux de tournage, tout en nous contant les secrets de la Los Angeles Cream Pie Company, chargée de fournir ces projectiles pâtissiers aux studios de Hollywood. Ce livre émet encore bien d'autres hypothèses gourmandes, voire théologiques. Et si l'auteur prête à cet entartage une certaine gravité, c'est celle d'un « pitre sérieux » conjurant par le rire le non-sens universel.