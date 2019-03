Pierre et le loup, selon Alex Vizorek - La tête d'affiche - Jour Première - 15/03/2019

ALEX VIZOREK nous parle du spectacle Pierre et le Loup qu’il jouera ce samedi 16 mars dans le cadre du festival Kidzik. Alex Vizorek raconte l’histoire écrite par Sergeï Prokofiev pendant que l’orchestre Est-Ouest ponctue la narration d’intermèdes musicaux, la dessinatrice Karo Pauwels illustre l’histoire en direct. Chaque personnage de Pierre et le Loup est représenté par un groupe d’instruments (cordes, cuivres ou bois) et par un thème qui lui est propre. L’oiseau, le chat, le grand-père, le canard, les chasseurs et le loup réunis pour une magnifique initiation à la musique classique. Pierre et le Loup sera également joué le 20 avril au Forum de Liège, puis en tournée en Belgique et en France la saison prochaine.

