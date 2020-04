Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Le journaliste, chroniqueur de radio, romancier et biographe français Pierre Assouline pour son roman "Tu seras un homme, mon fils" (Gallimard).



C'est l'histoire d'un poème... À la veille de la Première Guerre mondiale, Louis Lambert, jeune professeur de lettres dans un lycée parisien, rencontre par hasard dans le sud de la France son auteur favori : Rudyard Kipling, le romancier adulé du Livre de la jungle et du fameux «If...» que les Français connaîtront bientôt sous le titre «Tu seras un homme, mon fils». Louis Lambert, qui rêve depuis des années d'en donner lui-même la traduction idéale, tente d'obtenir l'autorisation de l'écrivain. Une amitié inattendue va naître entre les deux hommes, que la disparition de John, le fils de Kipling, mort au combat dans les tranchées, va brutalement modifier. Jusqu'où un père est-il responsable du destin de son fils ? Un poème peut-il être la clé de toute une vie ? Pierre Assouline nous plonge dans la vie intime de Kipling pour faire la lumière sur un drame qui changea à jamais le cours de l'existence d'un des auteurs les plus lus au monde.