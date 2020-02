Le mug - Invité 1 : Vincent Patar & Stéphane Aubier sur Auvio

Ce mardi, nos invités sont Vincent Patar & Stéphane Aubier à l'occasion de la sortie de leur BD "Pic Pic André et leurs amis" paru aux éditions Casterman. André le mauvais cheval, Pic Pic le cochon Magik et Éléphant sont inséparables. Vivant de petits boulots, fans de musique, de littérature et de bière, leur quotidien créatif, délirant et parfois absurde n’est pas sans rappeler celui de leurs facétieux créateurs, Vincent Patar et Stéphane Aubier, figures emblématiques et cultes de l’animation belge (Panique au village, Ernest et Célestine et bien sûr plusieurs courts métrages de Pic Pic And