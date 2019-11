Pleins feux sur le PhotoBrussels Festival qui commence ce 15 novembre et s’étalera jusqu’au 21 décembre au Hangar Art Center de Bruxelles. Pour sa 4ème édition le hangar propose une sélection de 20 photographes se regroupant autant d’une thématique commune, la Still Life. On découvre ce festival et cette édition en compagnie Delphine Dumont, directrice du hangar et Geneviève Gleise, artiste photographe, lauréate du PBF Prize 2019.