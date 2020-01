Le mug - Invité 1 : Les ratés du cinéma français sur Auvio

Ce mardi, nous recevons Philippe Lombard , journaliste et un écrivain français pour son livre « Ça tourne mal ! » paru aux éditions La Tengo. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, disait Jean Yanne. Mais dans le milieu du cinéma français, ce n’est pas tout à fait vrai. De Belmondo balançant une droite à Jean-Pierre Melville sur le plateau de « L’Aîné des Ferchaux » à Maurice Pialat hurlant sur ses acteurs, les tournages de films sont parfois un peu chaotiques... Certains ne vont même pas jusqu’au bout. On ne verra ainsi jamais Marco Polo avec Alain Delon et Don Camillo et l