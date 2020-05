Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

L'Élection présidentielle américaine aura lieu le 3 novembre prochain. Le journaliste, écrivain, réalisateur, homme de médias français Philippe Labro a suivi de nombreuses campagnes américaines mais celle de 2020 n'est pas du tout comme les autres. Cette omniprésence de Trump dans les médias depuis le début de cette crise sanitaire empêche le candidat démocrate Joe Biden d'occuper l'espace médiatique. Car Trump dévore tout. Il en fait trop, on l'entend trop, on le voit trop. Mais est-ce que ses propos aberrants comme le fait d'injecter de l'eau de Javel ou du désinfectant dans le corps pour éliminer le Covid-19 pourraient lui coûter cher ? Car aucun président américain avant lui n'avait gouverné par tweets, n'avait proféré autant d'insultes et d'anathèmes, n'avait autant contrevenu à toutes les règles de la décence et de la rationalité, n'avait autant fait preuve de marketing opportuniste.

Selon Philippe Labro : "Le Coronavirus pourrait être le Vietnam de Donald Trump"... On en parle avec lui.