Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Philippe Brossat pour son livre "Streets of New York. L'histoire du rock dans la Big Apple" (Le Mot et le Reste). Les capitales mondiales de la musique ne sont pas nombreuses et New York en est l'une des plus emblématiques. Philippe Brossat embarque les lecteurs, appareil photo autour du cou, et les entraîne dans les rues de celle qui a consacré Elvis Presley et les Beatles avant que Bob Dylan (et toute la scène folk avec lui) ne pose ses valises à Greenwich Village. On se faufile à la suite de Leonard Cohen et des Sex Pistols au Chelsea Hotel, on assiste à la naissance du Velvet Underground et à celle du punk dont l'East Village et le CBGB seront le berceau, accueillant les prestations déroutantes de Suicide, Patti Smith, Blondie, des New York Dolls et des Talking Heads. On succombera ensuite à l'appel du disco au club 54, épaule contre épaule avec Madonna, pour finir dans le Bronx et à Brooklyn en pleine block party, prémices d'une révolution qui mènera au règne du hip-hop.