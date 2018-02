Peter Lord, l'un des créateurs des studios Aardman - Entrez sans frapper - 14/02/2018

Peter Lord, l'un des deux fondateurs des studios Aardman, le studio d'animation anglais qui a créé Wallace et Gromit et Shaun le Mouton, est notre invité !



Il présentait hier le nouveau long métrage de Nick Park (Wallace et Gromit, Chicken Run, Souris City, Shaun le Mouton) : "Cro Man", dans le cadre du Festival Anima. Le film sera projeté le dimanche 18 février à 13h45 au Studio 4 à Flagey.



Un beau livre sort aussi aux Éditions de La Martinière : "L'art des studios Aardman". Ce studio d'animation situé à Bristol en Angleterre est le créateur, entre autres, de Wallace et Gromit et de Shaun le Mouton. Aardman a inventé un style et un univers magiques, fondés sur les techniques du stop motion et du clay animation. Ce livre célèbre 40 ans de créativité, d'imagination et d'audace artistique.

Émission Entrez sans frapper