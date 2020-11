L'histoire du Soir : sur Auvio

Perspectives et analyse de ces élections avec Mehdi KHELFAT, responsable éditorial monde à la RTBF, Christine OCKRENT, journaliste, auteure, spécialiste des Etats-Unis et Nicole BACHARAN, politologue franco-américaine.



On verra également comment ça se passe du côté de la Floride avec Quentin WARLOP, journaliste à la RTBF

Direct de Washington avec Pauline SIMONET, correspondante aux Etats-Unis pour la RTBF

Direct de Wilmington avec Carrie NOOTEN, correspondante aux Etats-Unis pour la RTBF