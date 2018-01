Paul Beatty - Entrez sans frapper - 12/01/2018

L'écrivain afro-américain Paul Beatty pour son livre "Tuff" (Cambourakis). Il a reçu le Man Booker Prize 2016 pour "The Sellout". Second roman de Paul Beatty, «Tuff» décrit l'itinéraire de Winston « Tuffy » Foshay, jeune Noir de East Harlem, fils d'un ex-Black Panther, armoire à glace de 110 kilos que sa stature voue aux boulots de gros bras dans les sombres affaires de son quartier, qui, après avoir frôlé la mort, décide de changer le cours de se vie et se retrouve candidat aux élections de son district... On retrouve dans ce roman comique, aux dialogues percutants, une réflexion sur la question sociale et raciale aux Etats-Unis, dans une veine plus réaliste que dans «Moi contre les Etats-unis d'Amérique» (Man Booker prize 2016), mais toujours aussi inventive et iconoclaste.

