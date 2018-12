Patti Smith - Entrez sans frapper - 03/12/2018

Rencontre avec Patti Smith à l'occasion de la sortie de son nouveau livre « Dévotion » (Gallimard). « C'est une histoire d'obsession qui anime Patti Smith, d'obsession créatrice, que l'on retrouve sous différentes formes dans cet ouvrage très personnel. De passage à Paris, l'artiste observe tout et absorbe tout. À la manière d'un journal intime, elle retranscrit ses impressions qui viendront nourrir «Dévotion», la nouvelle qui compose le cœur du livre et lui donne son titre, conte poétique et glaçant qui revisite le Faust de Goethe au féminin. »

