Patrick Roegiers - Entrez sans frapper - 02/04/2018

Patrick Roegiers pour son livre "Le roi, Donald Duck et les vacances du dessin" (Grasset).



- Vous avez le permis pour regarder le lac ?

- C'est combien ?

- 50 francs suisses.

- Ce n'est pas donné. - Tout se paye.

- On l'a noté.

- Pas de sous, pas de Suisse.

- Quel beau pays !



Hergé, le père de Tintin, et Léopold, le roi des Belges, se rencontrent au bord du lac Léman, en juillet 1948. L'un est en dépression, l'autre en exil. Ils sont les protagonistes d'un film où ils jouent leur propre personnage et qui se tourne à mesure que le roman s'écrit. La distribution comprend Marlene Dietrich, Humphrey Bogart et Ava Gardner notamment, mais aussi Tex Avery, Walt Disney et Harold Lloyd. Le film est dans le roman, le roman est dans le film. Un livre vraiment original, drôle, inattendu, mordant et sarcastique, où la virtuosité s'allie à la plus haute fantaisie.

