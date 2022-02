Patrice Leconte pour son film "Maigret" avec Gérard Depardieu (sorti le 23/02).

Une ITV d'Éric Russon.



Maigret enquête sur la mort d’une jeune fille. Rien ne permet de l’identifier, personne ne semble l’avoir connue, ni se souvenir d’elle. Il rencontre une délinquante, qui ressemble étrangement aÌ la victime, et réveille en lui le souvenir d’une autre disparition, plus ancienne et plus intime…