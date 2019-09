Pasticcio : Eclairs de lune et clairs de lune sur Auvio

Du classique au rock en passant par la chanson, Nicolas Blanmont propose quelques déclinaisons musicales d'un thème éternel

- Sonate op. 27 n° 2 en ut dièse mineur, Adagio sostenuto (L. van Beethoven) - N. Lugansky L. van Beethoven

- Clair de lune à Maubeuge - Claude François

- Rusalka, Romance à la lune(A. Dvorak) - R. Fleming, C. Mackerras

- Moonlight Serenade - Glenn Miller

- Norma, Casta diva (V. Bellini) - C. Bartoli; G. Antonini

- Clair de lune (C. Debussy) - A. Baranov, M. Baranova

- An den Mond (F. Schubert) - A. Tamestit, M. Hadulla

- Hijo de la luna - M. Caballe

- Peter Grimes, Sea Interluides, Moonlight (B. Britten) - P. Järvi

- Clair de lune (G. Fauré) -J. van Dam, M. Pikulski

- Apollo, Under the moon - Brian Eno

- Clair de lune op, 33/1 (J. Jongen) - J.P. Haeck

