Le mug - Invité 1 : Un regard philosophique intelligent, décomplexé et décomplexant sur notre vie quotidienne. sur Auvio

Dans ces « bulles » de pensées, traversées par un fourmillement de références à l'histoire culturelle et à la philosophie classique, Pascale Seys porte un regard « dézoomé », tantôt grave, tantôt léger, sur nos façons d'agir et de penser. Prenant le pouls d'un monde pressé, elle nous invite à réfléchir au temps qui passe, à l'ambiguïté du bonheur et aux affres du désir, à la splendeur du cosmos, aux vertus du retard, des voyages et de la poésie, autant de mythologies de notre quotidien qui nécessitent, pour être considérées pour ce qu'elles sont, de « déplacer l'éléphant ».