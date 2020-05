Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Le paléoanthropologue français et spécialiste de l'évolution humaine Pascal Picq, auteur de "Sapiens face à Sapiens La splendide et tragique histoire de l'humanité" chez Flammarion en 2019, est notre invité.



Dans Le Soir du 7 avril dernier, il nous disait que « la crise sanitaire montre que nous n'avons pas pris conscience de l'impact anthropique sur les écosystèmes, ni compris que les espèces co-évoluent entre elles, et les maladies avec elles. Une « leçon de darwinisme » qui devrait nous conduire à repenser notre modèle de développement et notre médecine. »