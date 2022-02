L'Histoire continue : L'Histoire continue sur Auvio

Les verts et le pouvoir c’est une histoire compliquée. On le voit autour du dossier nucléaire aujourd’hui, alors qu’Ecolo participe pour la deuxième fois de son histoire à un gouvernement fédéral. Dans l'Histoire continue on a donc décidé de revenir sur la première expérience au pouvoir au fédéral d’Ecolo entre 1999 et 2003 et sur un épisode en particulier : la polémique autour de l’annulation du grand prix de francorchamps en 2003 après le vote d’une loi interdisant la publicité pour le tabac. Pour en parler avec nous, Patrick Dupriez, ancien coprésident d’Ecolo, et actuel président d’Etopia, le Centre de recherche en écologie politique proche d’Ecolo