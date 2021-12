Parlons Business : Les incitants fiscaux au financement des entreprises débutantes sur Auvio

Les entreprises débutantes, encore qualifiées de starters, sont celles qui présentent le plus de risque pendant les cinq premières années de leur existence. C’est pourquoi elles peinent souvent à convaincre les investisseurs et les prêteurs de les financer. Ces jeunes entreprises accueillent donc à bras ouverts les apports provenant de particuliers désireux de diversifier leur portefeuille d’investissement. Les pouvoirs publics encouragent les citoyens à investir dans les jeunes entreprises. Au niveau fédéral, le tax shelter pour start-up permet d’obtenir une réduction d’impôt allant jusqu’à quarante-cinq pour-cent d’un apport dans une entreprise débutante. Le montant investi par un contribuable ne peut pas dépasser cent mille euros par an. La crise sanitaire a conduit le gouvernement fédéral à étendre cette mesure au financement des petites et moyennes entreprises affectées par les mesures de confinement. Il existe aussi des incitants régionaux. En Flandre, le prêt win-win permet à un particulier d’apporter jusqu’à septante-cinq mille euros à l’entreprise. Il bénéficiera d’un crédit d’impôt et d’une garantie partielle sur le prêt. À Bruxelles, le prêt Proxy est basé sur le même principe. Et en Wallonie, le prêt coup de pouce adopte une philosophie comparable mais avec des avantages revus à la hausse pour stimuler encore l’investissement pour faire face à la crise sanitaire.