Parlons Business : Les sources de financement des starters sur Auvio

Pour lever les fonds nécessaires à la création d’une entreprise, mieux vaut procéder avec méthode. Pour commencer, le fondateur de l’entreprise a tout intérêt à apporter lui-même une partie du capital. Ainsi, en étant l’un des principaux actionnaires de l’entreprise, il pourra en garder le contrôle. Cet engagement personnel rassurera aussi d’autres pourvoyeurs de fonds potentiels. Une deuxième source de financement peut être trouvée dans la famille, les amis et les connaissances. Il faudra toutefois bien les informer du risque encouru pour éviter des querelles d’argent ultérieures. Attention aussi au risque d’ingérence : il faut que les règles de gestion de l’entreprise soient bien claires. Troisièmement, le candidat entrepreneur devra faire le tour des acteurs traditionnels du financement d’entreprises : il s’agit des pouvoirs publics, des investisseurs en capital à risque, tels que les Business Angels, et bien sûr des banques. Tous ces bailleurs de fonds peuvent être convaincus par un projet innovant. Quatrièmement, des moyens financiers peuvent aussi être obtenus par le biais du crowdfunding et du crowdlending. Ces financements participatifs permettent à l’entreprise de solliciter le public via une plateforme sur internet. Les candidats entrepreneurs ont donc de nombreux leviers à actionner pour financer leur projet. Et bien souvent, les fonds nécessaires ne pourront être obtenus qu’en combinant ces différentes sources de financement.