Parlons Business : Pas de capital de départ mais un bon plan financier sur Auvio

Depuis plus de deux ans, il n’est plus nécessaire de disposer d’un capital de départ pour constituer une société. L’ancienne société privée à responsabilité limitée, ou SPRL, a été remplacée par la société à responsabilité limitée. La SRL est une société sans capital alors que la SPRL nécessitait un apport de plus de dix-huit mille euros, dont six mille euros à libérer dès le départ. Grâce à la suppression de cette exigence, la nouvelle SRL a eu un succès immédiat. Les notaires ont constaté une forte hausse du nombre de nouvelles sociétés constituées en Belgique. Plus de nonante-cinq pour-cent de ces nouvelles entreprises sont des SRL. Mais attention : ce n’est pas parce que cette forme de société ne nécessite pas de capital qu’on peut se permettre de négliger les aspects financiers. La loi prévoit que le fondateur de la SRL doit prévoir un apport suffisant pour lancer son activité. Autrement dit, le candidat entrepreneur doit détailler son plan financier de manière convaincante. Il s’agit pour lui de pouvoir prouver que l’entreprise débutera bien avec suffisamment de moyens financiers. Dans les prochains jours, nous évoquerons justement les différentes manières de lever les fonds nécessaires au lancement d’une entreprise.