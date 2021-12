Parlons Business : L’assurance revenu garanti pour les indépendants sur Auvio

Beaucoup d’entrepreneurs débutent leurs activités en tant qu’indépendant. Ce statut a l’avantage d’être souple : contrairement aux salariés, l’indépendant organise son travail comme bon lui semble et en perçoit directement les bénéfices. Mais au point de vue de la sécurité sociale, malgré quelques améliorations récentes, les indépendants restent moins bien protégés. Ainsi, en cas d’incapacité de travail due à un accident ou une maladie, un travailleur indépendant percevra seulement une indemnité forfaitaire plafonnée. Dans la plupart des cas, l’indemnité sera nettement inférieure aux revenus perçus habituellement. D’où l’intérêt, pour les indépendants, de souscrire une assurance revenu garanti. Cette couverture permet à l’indépendant en incapacité de travail de recevoir jusqu’à quatre-vingt pour-cent de ses revenus habituels. Ce montant s’ajoute à l’indemnité perçue via la mutuelle. En général, le montant de la prime de l’assurance revenu garanti dépend de l’âge de l’indépendant et de son état de santé. La prime peut aussi varier selon le montant que l’assureur devra verser ou encore en fonction du délai de carence avant le premier versement. Mais les primes payées par les indépendants pour leur assurance revenu garanti sont considérées comme des frais professionnels. Ces primes sont donc déductibles, ce qui rend cette couverture intéressante sur le plan financier.