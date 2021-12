Parlons Business : Indépendant ou société sur Auvio

Pour lancer officiellement son activité, le candidat entrepreneur doit d’abord s’interroger sur la forme juridique que prendra son entreprise. Il doit opérer un choix important : soit il exerce son activité en personne physique, c’est-à-dire sous statut d’indépendant, soit il constitue une société. Cette décision aura des conséquences. En logeant son activité dans une société, l’entrepreneur protège son patrimoine personnel en cas de faillite. L’indépendant qui travaille en personne physique expose quant à lui son patrimoine aux risques financiers de l’entreprise. Il y a une exception : son domicile peut être déclaré insaisissable. Le choix de la forme juridique de l’entreprise dépendra donc généralement du niveau de risque de l’activité exercée. Si l’entrepreneur opte pour le statut d’indépendant en personne physique, il peut lancer son activité via un guichet d’entreprise. Il en existe huit et ils ont tous une plateforme internet qui permet de créer son entreprise en ligne. Si, par contre, on veut exercer son activité en société, il faudra rédiger et enregistrer un acte constitutif de cette société, ce qui nécessitera un passage chez le notaire. Depuis cette année, c’est également possible intégralement en ligne, via la plateforme Startmybusiness.be développé par le notariat belge. Ces nouveaux outils numériques devraient faciliter grandement la création d’entreprise.