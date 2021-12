Parlons Business : La création d’entreprises a résisté à la crise sanitaire sur Auvio

La crise sanitaire ne semble pas avoir altéré l’esprit d’entreprise en Belgique. L’an dernier, environ cent mille entreprises ont été créées dans notre pays. Ce nombre est quasiment stable par rapport à l’année précédente. C’est un assez bon résultat, compte tenu des périodes de confinement qui ont pesé sur la création de starters. Seul bémol : le nombre d’entreprises débutantes constituées l’an dernier a subi une nette diminution à Bruxelles. C’est peut-être dû à une surreprésentation de l’horeca dans la capitale. Ce secteur a été touché de plein fouet par la crise. Mais dans l’ensemble, les statistiques confirment que les Belges ont continué à entreprendre malgré les difficultés. Les secteurs où on a enregistré le plus de créations d’entreprises sont la consultance et le commerce électronique. C’est n’est pas une surprise puisque la crise sanitaire a accéléré la transformation numérique des entreprises. Parmi les grandes tendances observées l’an dernier, on remarque aussi qu’une grande proportion d’entreprises ont été démarrées en tant qu’activité complémentaire. Le statut d’indépendant à titre complémentaire permet de se lancer en tant qu’entrepreneur sans prendre trop de risques et sans devoir trouver des capitaux de départ très élevés. En période de crise, ces avantages ont apparemment séduit les candidats entrepreneurs.