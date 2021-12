Parlons Business : Le mécénat environnemental a le vent en poupe sur Auvio

Le mécénat des entreprises est en phase avec les grands défis de la société. Sans surprise, on voit donc se développer de plus en plus un mécénat environnemental, compte tenu des préoccupations de plus en plus vives pour l’avenir de la planète. Les entreprises belges sont nombreuses à vouloir agir en tant que mécènes en faveur de l’environnement. Dans ce cadre, certaines d’entre elles contribuent financièrement à la plantation d’arbres. Il est notamment possible de financer la reforestation dans des pays qui ont été frappés par des incendies, principalement dans les pays du sud de l’Europe. L’année dernière, une société belge de consultance spécialisée dans la reforestation a pu financer la plantation de plus d’un million et demi d’arbres en Europe grâce aux contributions des entreprises. Le mécénat environnemental séduit aussi les citoyens belges les plus fortunés. Leurs dons permettent de préserver et de développer des écosystèmes ou encore d’organiser une meilleure gestion des zones naturelles. Pour les entrepreneurs, s’investir dans un projet vert permet aussi de retrouver un contact avec la nature. Cela permet de se soustraire à la pression du monde des affaires. Le mécénat environnemental pourrait donc bien devenir la formule gagnant-gagnant des prochaines années.