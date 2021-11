Parlons Business : Les avantages du mécénat de compétences sur Auvio

Le mécénat de compétences constitue une opportunité importante de partage d’expérience entre les entreprises et les secteurs de l’art et de la culture. Ce type de mécénat consiste, pour une entreprise, à mettre des heures de travail de son personnel à disposition de projets d’intérêt général. Grâce à cette forme originale de générosité, l’entreprise peut améliorer son image auprès du public. Le mécénat de compétences favorise aussi un dialogue entre les différentes générations, ce qui développe la cohésion et stimule la transmission du savoir-faire. Le mécénat de compétences s’exerce généralement dans une zone géographique proche de l’entreprise. Il contribue ainsi à un meilleur ancrage local de l’entreprise. Un autre avantage du mécénat de compétences est de véhiculer des valeurs positives dans l’entreprise, ce qui peut faire écho aux valeurs personnelles des travailleurs. Cela peut aussi être un atout pour attirer des talents. Les jeunes qui se retrouvent sur le marché de l’emploi ont tendance à s’interroger sur le sens de leur travail. D’après une enquête récente du consultant Robert Walters, les valeurs sociales de l’employeur sont importantes pour les travailleurs. Sept Belges sur dix considèrent qu’il est important que les valeurs de leur entreprise correspondent aux leurs. Le mécénat de compétences peut aussi répondre à cette attente.