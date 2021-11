Parlons Business : Mécénat de compétences en Belgique : 5.000 heures disponibles pour les acteurs culturels sur Auvio

En Belgique, le mécénat de compétences prend de plus en plus de place dans les bonnes actions des entreprises. Cette forme de philanthropie diffère des dons financiers classiques : il s’agit ici d’inviter des collaborateurs de l’entreprise à consacrer une partie de leur temps de travail à des projets d’intérêt général. Pour soutenir le secteur de la culture ou encore protéger l’environnement. Près de quinze pour cent des entreprises mécènes recourent à cette forme de générosité. En mettant ses compétences internes à disposition d’associations ou d’organisations caritatives, une entreprise mobilise son personnel pour une bonne cause. Cela augmente l’adhésion des collaborateurs aux valeurs qu’elle véhicule. En plus, de telles opérations ont tendance à améliorer la productivité du personnel, ce qui contribue à la performance de l’entreprise. Les travailleurs, eux, se sentent davantage valorisés. En Belgique, les entreprises proposent environ cinq mille heures de mécénat de compétences par an au monde culturel. Le grand avantage de ce type de mécénat est évidemment qu’il allège le budget consacré aux projets socio-culturels que l’entreprise souhaite soutenir. Mais nous verrons dès demain que le mécénat de compétences a encore d’autres atouts.