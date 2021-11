Parlons Business : Les alternatives au mécénat financier se développent sur Auvio

Dans quatre-vingt pour cent des cas, le mécénat des entreprises passe par un soutien financier. Mais ce n’est pas la seule manière de procéder. L’engagement sociétal peut aussi s’exprimer par la mise à disposition de ressources, de services ou de produits. On parle alors de mécénat en nature. Ce type de philanthropie des entreprises se développe de plus en plus. Aujourd’hui, trois entreprises sur dix recourent à cette forme de mécénat. Concrètement, une entreprise peut, par exemple, mettre gratuitement à disposition un bien matériel qui lui appartient, comme des outils informatiques, un véhicule ou encore un immeuble. L’entreprise peut aussi faire don d’un élément de ses stocks de marchandises. Le mécénat en nature peut aussi prendre la forme d’un prêt. Cette formule convient particulièrement à la mise à disposition temporaire des locaux de l’entreprise, par exemple. Grâce à ces alternatives au mécénat financier, les entreprises qui veulent donner mais ne disposent pas de la trésorerie adéquate peuvent aussi faire preuve de générosité. Enfin, il faut encore préciser que le mécénat en nature peut aussi passer par la mise à disposition d’heures de travail du personnel. Il s’agit du mécénat de compétence, qui est de plus en plus prisé en Belgique, comme nous le verrons demain.