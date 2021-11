Parlons Business : Un accompagnement pour la philanthropie des entreprises sur Auvio

Beaucoup d’entreprises belges ont manifesté leur souhait d’apporter leur aide pour remédier aux conséquences de la pandémie ou encore des inondations. Mais cet élan philanthropique doit être canalisé pour être efficace. C’est pourquoi la Fondation Roi Baudouin propose l’expertise de son centre de philanthropie pour faciliter la tâche aux entreprises désireuses de développer des activités philanthropiques. Des spécialistes peuvent épauler ces entreprises pour régler tous les aspects administratifs et les questions relatives à la fiscalité du mécénat. Ils peuvent aussi gérer les ressources financières de l’action philanthropique choisie. Et pour les entreprises, généralement de taille plus importante, qui veulent structurer encore davantage leur démarche philanthropique, la Fondation Roi Baudouin conseille la constitution d’un fonds d’entreprise. Ce fonds est accompagné d’un comité de gestion, chargé de l’utilisation des ressources financières et de l’administration du fonds. Dans ce cadre plus institutionnalisé, il est plus facile de prendre des décisions conformes à l’objectif philanthropique poursuivi. Grâce à ces structures hébergées par la Fondations Roi Baudouin, les entreprises peuvent déployer leur générosité de manière professionnelle. C’est une bonne manière de garantir à ces entreprises une efficacité de leur mécénat.