Parlons Business : Le mécénat via des groupements d’entreprises de plus en plus prisé sur Auvio

Le mécénat est parfois considéré comme un domaine réservé aux grandes entreprises. Ce préjugé vient peut-être de la nécessité de disposer d’un budget suffisamment élevé pour pouvoir soutenir de manière efficace des activités d’intérêt général. Mais les entreprises de taille plus modeste sont de plus en plus nombreuses à faire preuve de générosité. Cette évolution du mécénat est favorisée par le regroupement d’entreprises au sein de collectifs dédiés au financement de projets culturels, sociaux, artistiques ou autres. Grâce à la mutualisation des apports des différentes entreprises, le mécénat collectif dégage des moyens financiers plus élevés. Cette formule permet aussi de créer de nouveaux réseaux, que ce soit au sein des entreprises ou avec les acteurs du milieu associatif et culturel. Cela donne aussi une meilleure visibilité aux entreprises mécènes. Et enfin, ces entreprises peuvent également partager leur savoir-faire hors de leurs activités habituelles. Le mécénat collectif leur permet ainsi de s’enrichir mutuellement de leurs expériences. Pour citer une application concrète, le projet Story-me, soutenu par un consortium de philanthropes, permet à des jeunes de la Région bruxelloise de développer des compétences entrepreneuriales. C’est un bon exemple d’activité d’intérêt général soutenue par plusieurs entreprises.